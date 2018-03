später lesen Streit um USA-Strafzölle Bundesregierung warnt Trump vor Handelskrieg FOTO: dpa, guido bergmann jai FOTO: dpa, guido bergmann jai 2018-03-05T13:15+0100 2018-03-05T13:28+0100

Nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Zöllen auf europäische Autos hat die Bundesregierung am Montag vor einem Handelskrieg gewarnt. Strafzölle und Protektionismus seien "ein Irrweg", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin an die Adresse der USA gerichtet.

