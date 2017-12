Mit seinem Schwimmbad, seinen Rasenflächen und seinen schattigen Terrassen gleicht das Mohammed-bin-Najef-Zentrum für Beratung und Betreuung in der saudiarabischen Hauptstadt Riad einer Fünf-Sterne-Urlaubsanlage. Doch was wie ein Wellness-Zentrum wirkt, ist in Wahrheit eine Einrichtung zur Wiedereingliederung gewalttätiger Dschihadisten. Kritiker... mehr

