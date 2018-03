Schon mehrfach hatte der US-Präsident seinen Justizminister öffentlich an den Pranger gestellt. Im jetzigen Streit geht es um Jeff Sessions' Vorgehen in der Untersuchung von Lauschangriffen auf einen früheren Berater von Donald Trump. Der US-Präsident behauptet, die Bundespolizei FBI habe unter unter Obama ein Abhörgesetz dazu missbraucht, um im großen Stil Mitglieder seines Wahlkampfteams abzuhören. Bei diesen Lauschangriffen soll es um möglicherweise illegale Kontakte nach Russland gegangen sein.

Das soll untersucht werden, aber Trump geht das offenbar nicht schnell genug. Es sei "schändlich", wie der Justizminister mit angeblichen Verstößen unter dem früheren Präsidenten Barack Obama gegen ein Gesetz zum Abhören von US-Staatsbürgern umgehe, schimpfte der US-Präsident auf Twitter.

Bislang schärfste öffentliche Replik des Justizministers

Er kritisierte, dass Sessions den Generalinspektor des Justizministeriums damit beauftrage, einen möglichen Missbrauch des Abhörgesetzes zu untersuchen. Dessen Untersuchung werde "ewig dauern". Warum würden keine Anwälte des Justizministeriums damit beuaftragt?, fragte Trump und behauptete, dass der Generalinspektor ein "Obama-Mann" sei. Obama hatte Horowitz im Jahr 2012 ernannt.

Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and already late with reports on Comey etc. Isn’t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL!