Der designierte US-Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal seit seiner Wahl eine Pressekonferenz gehalten. Darin räumte er ein, dass Russland hinter den Hackerangriffen im Wahlkampf stehen könnte. Gleichzeitig attackierte er die Medien scharf.

"Ich denke, es war Russland", sagte Trump mit Blick auf Hackerangriffe auf den amerikanischen Wahlkampf. Dann scherzte er sinngemäß, dass Russland dann wenigstens ihn statt Hillary Clinton unterstützt hätte.

Binnen 90 Tagen will Trump ein Programm vorlegen, wie die USA künftig vor Hackingangriffen geschützt werden sollen. "Jeder hackt uns", sagte Trump am Mittwoch in New York. "Russland, China, alle."

Trump wies zudem die jüngsten Vorwürfe in Zusammenhang mit seinen Verbindungen nach Russland scharf zurück. Die Medienberichte darüber seien "Unsinn", sagte Trump in New York. "Das sind alles Falschnachrichten, es ist alles erfundenes Zeug, es ist nicht passiert."

Es handle sich um "erfundenes Zeug", das "kranke Leute" fabriziert hätten, sagte Trump. Falls die US-Geheimdienste derartige Angaben an Medien weitergegeben hätten, sei das ein "ungeheurer Schandfleck".

Trump steht im Zentrum massiver, aber unbewiesener Vorwürfe, die von russischen Geheimdiensten stammen sollen. Nach US-Medienberichten wurden sie in den USA zusammengetragen. Im Kern geht es um Informationen aus dem Privatleben Trumps und zu seinen Geschäftsbeziehungen nach Russland. Sie legen nahe, dass russische Dienste versucht haben, Trump erpressbar zu machen.

"Obamacare" ein komplettes Desaster

Die von seinem Vorgänger eingeführte Krankenversicherung "Obamacare" sei ein "komplettes Desaster", erklärte Trump dann weiter. Es wäre einfach, die Verantwortung den Demokraten zu überlassen, aber das wäre nicht fair den Menschen gegenüber. Es sei eine komplizierte Materie, aber sein Team arbeite an einem Plan, wie das Obama-System Schritt um Schritt abgeschafft und um ein neues System ersetzt werden könne.

Auch zu seinem umstrittensten Vorhaben nahm Trump Stellung. Er kündigte an, umgehend mit dem Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze zu beginnen. Er wolle damit nicht ein Jahr oder eineinhalb Jahre warten. Mexiko werde die Kosten entweder mit einer Steuer oder einer direkten Zahlung übernehmen.

