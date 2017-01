Der neue US-Präsident Donald Trump will den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vorantreiben. Es wird damit gerechnet, dass er eine entsprechende Anordnung noch heute unterschreibt.

Donald Trump macht ernst. Wenige Tage nach seiner Amtseinführung wird er wohl heute den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko anordnen. Es wäre eine schnelle Umsetzung einer seiner zentralsten Wahlversprechen. Er selbst befeuerte auf seinem Twitter-Profil Berichte, wonach die Anordnung kurz bevor stünde.

"Großer Tag in Sachen Nationale Sicherheit für morgen geplant", twitterte er am Dienstagabend. "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen!"

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

US-Medien berichteten übereinstimmend unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus, Trump werde am Mittwoch den Bau der Mauer mit Staatsmitteln anordnen - am Tag des geplanten Besuchs des mexikanischen Außenministers Luis Videgaray in Washington. In den kommenden Tagen werden nach einem Bericht der "New York Times" auch weitere Maßnahmen gegen illegale Einwanderung sowie gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und Menschen aus "terroranfälligen" Ländern erwartet.

Mauer sei Mittel gegen illegale Einwanderung

Trump hatte im Wahlkampf für den Fall seines Sieges den Bau einer "großen, schönen", massiven Mauer entlang der 3200 Kilometer langen Grenze zum südlichen Nachbarn angekündet, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Mexiko werde dafür zahlen. Die mexikanische Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie nicht für die Kosten aufkommen werde.

(maxk/dpa)