In Handschellen am Flughafen

Aufgrund des von Donald Trump erlassenen Einreiseverbots sind am Wochenende Dutzende Menschen an US-Flughäfen festgehalten worden – darunter auch ein Fünfjähriger. Für Kritik sorgt nicht nur der Vorgang an sich, sondern auch, wie Trumps Sprecher Spicer ihn bei einem Pressegespräch verteidigte.

Mehrere US-Medien hatten die Bilder einer verzweifelten Mutter am Flughafen von Washington gezeigt, die am Samstag auf ihren fünfjährigen Sohn gewartet hatte. Dieser soll, so heißt es in den Berichten, wie viele andere Flugreisende, die das Einreiseverbot traf, stundenlang mit Handschellen am Airport festgehalten worden sein. Fernsehkameras hielten den Moment fest, als er schließlich seine Mutter wieder in die Arme schließen konnte.

Auf den Fall bei einem Pressegespräch angesprochen, verteidigte Sean Spicer, Sprecher des Weißen Hauses, das Festsetzen des Jungen. "So läuft das Verfahren", sagte er. Man wolle "sicherstellen, ob – wenn es sich um Fünfjährige handelt – sie eventuell mit ihren Eltern einreisen und dass sie keine Bedrohung darstellen", sagte Spicer. "Anzunehmen, dass jemand nur wegen seines Alters oder Geschlechts keine Bedrohung darstellen würde, kann nur töricht und falsch sein", fügte er noch hinzu.

Kritik an der Aktion gab es vor allem von Senator Chris Van Hollen, der nach einem Bericht des britischen "Mirror" den Jungen mit iranischem Hintergrund als US-Bürger identifizierte. Der Junge lebt demnach in Maryland. Van Hollen, nannte es "unverschämt", einen kleinen Jungen so lange festzuhalten.

(das)