Die Kritik an den Medien durch Trump geht weiter. Nun unterstellt er, in der Berichterstattung über Terrorismus würden bewusst Vorfälle verschwiegen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begehe weltweit "Völkermord", sagte Trump am Montag in einer Rede vor Vertretern des US-Militärs in Tampa (Florida). "Ihr habt gesehen, was in Paris und Nizza passiert ist. Überall in Europa passiert es. Es ist ein Punkt erreicht, an dem gar nicht mehr darüber berichtet wird. Und in vielen Fällen will die sehr, sehr verlogene Presse gar nicht mehr darüber berichten. Sie haben ihre Gründe, und ihr versteht das." [CBS News]