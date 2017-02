Der neue US-Präsident hat es weder vor noch nach der Wahl unterlassen, die Nato zu kritisieren. Immer wieder nannte er das Verteidigungsbündnis "obsolet". Am nächsten Nato-Gipfel im Mai aber will er teilnehmen. Dies habe er Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Telefonat am Sonntag zugesagt, erklärte das US-Präsidialamt in Washington.