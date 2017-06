später lesen Beistandspflicht nach Artikel 5 Donald Trump bekennt sich erstmals klar zur Nato FOTO: ap FOTO: ap 2017-06-09T21:21+0200 2017-06-09T21:39+0200

US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals in deutlichen Worten zur Beistandspflicht der Nato bekannt. Er bekenne sich zum Artikel 5, sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Russland-Affäre sieht er indes als abgeschlossen an.