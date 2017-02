später lesen TV-Interview Trump verwirrt mit Aussagen über Morde an Journalisten FOTO: afp, mn FOTO: afp, mn Teilen

Donald Trump hat in einem neuen Interview bekräftigt, dass er seinen russischen Kollegen Wladimir Putin respektiere. Angesprochen auf die Morde an Journalisten und Dissidenten in Russland, gab der US-Präsident eine ungewöhnliche Antwort.