"Mit großer Freude" hat die AfD Donald Trump zur Amtsübernahme gratuliert. Hoffnungsvoll verfolge man Trumps außenpolitische Positionen, "weil sich diese wohltuend vom Kurs der vergangenen Jahrzehnte unterscheiden", heißt es in einem Glückwunschtelegramm der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen. "Sie kündigen einen Weg der Nichteinmischung, der Lösungen und der Ordnung an. Sie haben die stabilisierende Funktion von Grenzen als einer zivilisatorischen Errungenschaft erkannt", heißt es in dem Schreiben.