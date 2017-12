später lesen Bei Staatsbesuch in Tunesien Erdogan bezeichnet Syriens Machthaber Assad als Terroristen FOTO: ap/Hassene Dridi FOTO: ap/Hassene Dridi 2017-12-27T20:08+0100 2017-12-27T21:37+0100

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad einen Terroristen genannt. Assad verhindere einen Frieden in dem Bürgerkriegsland, sagte Erdogan am Rande eines Staatsbesuchs in Tunesien.

