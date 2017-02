später lesen Französischer Präsidentschaftskandidat Ermittlungen gegen Fillon ausgeweitet FOTO: dpa, LR kno FOTO: dpa, LR kno 2017-02-24T20:25+0100 2017-02-24T20:25+0100

Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon ausgeweitet. Der Fall sei an Untersuchungsrichter übergeben worden, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft am Freitag in Paris mit.