Eskalation in Syrien Russland sieht Jets der US-Koalition ab sofort als Ziele 2017-06-19T14:23+0200

In Syrien eskaliert die Situation zwischen den Großmächten: Russland will nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets Flugzeuge der US-geführten Koalition als Ziel behandeln. Das wurde in Moskau am Montag mitgeteilt.