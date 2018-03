später lesen Ultimatum an Russland abgelaufen Großbritannien trifft sich im Fall Skripal mit der Nato FOTO: ap, KW FOTO: ap, KW 2018-03-14T08:26+0100 2018-03-14T08:26+0100

Das Ultimatum an Russland ist abgelaufen, nun wird Großbritannien im Fall des Ex-Spions Sergej Skripal am Mittwoch die Nato einschalten. Ein Gespräch wurde von Außenminister Boris Johnson und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bereits am Vortag vereinbart.