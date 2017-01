später lesen Fall Elor Asaria Rechtsstaat Israel FOTO: dpa, zeus jhe FOTO: dpa, zeus jhe Teilen

2017-01-04

In einem der emotionalsten Prozesse der israelischen Geschichte hat ein Militärgericht einen Soldaten wegen Totschlags verurteilt. Der damals 19-Jährige hatte einem verletzt am Boden liegenden palästinensischen Attentäter in den Kopf geschossen. Dieses Urteil beweist viel. Von Matthias Beermann