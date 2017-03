Nach Aussage von FBI-Chef James Comey hat es im US-Wahlkampf 2016 keine Abhöraktion gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gegeben.

Das sagte Comey am Montag in Washington in einer Kongressanhörung und fügte hinzu, auch das US-Justizministerium habe keine solchen Erkenntnisse.

Zuvor hatte auch Devin Nunes, der republikanische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, die Vorwürfe von Präsident Donald Trump zu einem von Vorgänger Barack Obama autorisierten Abhören seines New Yorker Anwesens entkräftet.

Eine Abhöraktion im Trump Tower habe es nicht gegeben, sagte Nunes am Montag. Andere Überwachungsmaßnahmen gegen Trump und seine Vertrauten könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden, fügte der Republikaner zu Beginn einer Anhörung hinzu.

Trump hatte zuletzt mehrmals behauptet, Obama habe ihn im Trump Tower abhören lassen. Belege für diese Vorwürfe hat er nicht geliefert.

Bei der Anhörung im Geheimdienstausschuss geht es erstmalsauch öffentlich um die Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl durch Russland. Nunes sagte, der Ausschuss habe bislang keine Beweise gefunden, dass Vertreter von Wahlkampfteams mit russischen Agenten zusammengearbeitet hätten. Dieser Frage werde jedoch weiter nachgegangen.

Trump warf den Demokraten am Montag vor, sich die Anschuldigungen über Russland auszudenken. Sie hätten die Russland-Geschichte erfunden, um so eine Entschuldigung dafür zu haben, einen schrecklichen Wahlkampf betrieben zu haben, teilte der Präsident auf Twitter mit.

(felt/dpa/ap)