Regierung, Parteien und Journalistenverbände haben mit Unverständnis und Empörung auf die Verhaftung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel reagiert. Viele solidarisieren sich mit dem Journalisten.Demonstranten solidarisieren sich am 28. Februar 2017 vor der Türkischen Botschaft in Berlin mit dem deutschen Journalisten Deniz Yücel. Am Tag zuvor war Yücel in der Türkei formell in Untersuchungshaft gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 13 Tage in Polizeigewahrsam. weniger