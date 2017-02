Es sollte ein großer Tag werden in Bonn: für Außenminister Sigmar Gabriel, der zum ersten Mal seine Amtskollegen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) begrüßen durfte. Für US-Außenminister Rex Tillerson, der seinen ersten großen Auftritt in Europa hatte. Und nicht zuletzt für die Rheinstadt selbst, die sich endlich wieder als Ort fühlen darf, an dem Weltpolitik gemacht wird. Hinter verschlossenen Türen kamen auch erstmals Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow zusammen, um über die angespannten Beziehungen zu sprechen.

Vieles bleibt noch unklar

Unklar ist nach wie vor, welchen außen- und sicherheitspolitischen Kurs die neue US-Regierung anstrebt - etwa, was das Verhältnis zu Russland und die Krisen in Syrien und der Ukraine angeht. Lawrow sieht nach dem ersten Treffen mit Tillerson offiziell eine gute Basis für eine engere Zusammenarbeit. "Es ist klar, dass wir nicht alle Probleme lösen konnten, aber wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass wir dort, wo unsere Interessen übereinstimmen, vorankommen müssen", sagte der Russe.

Auch Gabriel will, dass von der Konferenz ein Zeichen der Stabilität ausgeht. "Wir senden ein Signal der internationalen Zusammenarbeit in einer Zeit, in der es sehr viele Bewegungen gibt, die versuchen, sich abzuschotten und nationale Alleingänge zu machen", sagte der Außenminister.

Mattis sieht wenig Gemeinsamkeiten mit Russland

Deutlich schärfere Töne kamen unterdessen aus Brüssel, wo sich gleichzeitig die Nato-Verteidigungsminister trafen. Dort schloss der US-Vertreter James Mattis eine militärische Zusammenarbeit mit Russland im Kampf gegen den IS in Syrien derzeit aus. Washington sei dafür noch nicht bereit, sagte er. Es gebe "sehr wenige Zweifel" darüber, dass die Russen bei einer Reihe von Wahlen in Demokratien entweder eingegriffen hätten oder dies versuchten.

Offiziell standen in Bonn weder die Ost-Ukraine noch die Spannungen zwischen Russland und den USA auf der Tagesordnung. Trotzdem soll Gabriel Lawrow am Rande des Treffens dazu aufgefordert haben, die prorussischen Separatisten in der Ost-Ukraine zum Abzug ihrer Waffen von der Front zu bewegen, wie es aus Diplomatenkreisen hieß. Zuletzt hatte es in der seit 2014 von Separatisten kontrollierten Ost-Ukraine die heftigsten Kämpfe seit Langem gegeben. Beide Minister lobten demnach das für am Freitag am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz geplante Treffen mit den Außenministern Frankreichs und der Ukraine, auf dem über einen stabilen Waffenstillstand beraten werden soll.

