US-Einsatz in Afghanistan

Die US-Streitkräfte haben erstmals ihre stärkste nicht-atomare Bombe in einem Kampfeinsatz abgeworfen. Sie gilt auch als die "Mutter aller Bomben".

Der Sprengkörper des Typs GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast habe einen "Tunnelkompex" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan getroffen, sagte am Donnerstag ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Der Angriff erfolgte demnach im Achin-Distrikt in der östlichen Provinz Nangarhar. Das Gebiet liegt in der Nähe der pakistanischen Grenze. Dort war am vergangenen Wochenende ein US-Soldat im Einsatz gegen die Dschihadisten getötet worden.

Die GBU-43-Bombe trägt den Spitznamen "Mutter aller Bomben". Sie enthält den Angaben zufolge elf Tonnen Sprengstoff. Dem Ministerium zufolge wurde sie von einer viermotorigen Propellermaschine vom Typ MC-130 abgeworfen.

(felt/AFP/ap/REU)