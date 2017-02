später lesen Geberkonferenz in Oslo sagt 634 Millionen Euro für Zentralafrika zu 2017-02-24T15:30+0100 2017-02-24T15:30+0100

Die Geberkonferenz für notleidende Menschen in der Tschadsee-Region hat am Freitag Hilfen in Höhe von 634 Millionen Euro zugesagt. Wie der Ausrichter Norwegen bekanntgab, stammen die Zusagen von insgesamt 14 Ländern, die USA machten allerdings vorerst keine konkreten Zusagen und sind nicht mit eingerechnet.