Geheimnisverrat an USA: Russische Geheimdienstler festgenommen

Geheimnisverrat an USA

Russische Behörden haben zwei ranghohe Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB wegen Verdachts auf Geheimnisverrat an die USA festgenommen. Die beiden Verdächtigen sollen Informationen an den US-Geheimdienst CIA weitergegeben haben.

Ein Abteilungsleiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und sein Stellvertreter sollen wegen Geheimnisverrats festgenommen worden sein, meldete die Agentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf Moskauer Sicherheitskreise. Details waren zunächst nicht bekannt. Unklar war, ob der Fall mit den US-Vorwürfen zusammenhängt, es habe russische Hackerangriffe im US-Präsidentenwahlkampf gegeben, oder ob es sich etwa um interne Querelen beim FSB handelt. Russische Medien brachten die Verdächtigen mit einer Hackergruppe in Verbindung, die in der Vergangenheit unter anderem brisantes Material über russische Beamte verbreitet hatte.

