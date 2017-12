später lesen Fregatte "Admiral Gorschkow" Britische Marine überwacht russische Kriegsschiffe in der Nordsee 2017-12-26T12:14+0100 2017-12-26T12:14+0100

Eine Fregatte der britischen Marine hat ein russisches Kriegsschiff in der Nordsee verfolgt. Die "HMS St Albans" überwachte die russische Fregatte "Admiral Gorschkow" laut Verteidigungsministerium am Montag in der Nähe britischer Hoheitsgewässer.

