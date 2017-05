später lesen Neuwahl in Großbritannien Parlament in London aufgelöst FOTO: dpa, abl gfh FOTO: dpa, abl gfh 2017-05-03T05:37+0200 2017-05-03T05:49+0200

Gut einen Monat vor der Neuwahl in Großbritannien ist am Mittwoch das Parlament in London aufgelöst worden. Nach Mitternacht verloren die 649 Abgeordneten ihre Rechte als Mitglieder des britischen Unterhauses.