Häusliche Gewalt in Russland: Der erste Schlag ist künftig nur noch ein "Fehlverhalten"

Ab sofort wird häusliche Gewalt in Russland in bestimmten Fällen weniger streng bestraft. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz, wonach die Strafen gemindert werden, wenn es sich um das erste Vergehen handelt und keine schwere Verletzung entsteht.