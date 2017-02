Während eines Aufenthaltes in Malaysia ist Berichten zufolge Kim Jong Nam, der Halbbruder von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un getötet worden.

Es klingt fast wie in einem Hollywood-Agenten-Film. Zwei Frauen, bei denen es sich vermutlich um nordkoreanische Agentinnen handele, sollen Kim Jong Nam, den Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet haben. Das berichtete der Sender TV Chosun am Dienstag unter Berufung auf südkoreanische Regierungskreise. Die Frauen hätten ihn demnach ein Gift in ein Nudelgericht gemischt und seien flüchtig.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, Kim sei bereits am Montagmorgen getötet worden, nannte aber keine Details zu den Umständen.

Regierungsstellen in Seoul konnten für eine Bestätigung der Berichte zunächst nicht erreicht werden. Die malaysische Polizei erklärte, am Flughafen der Hauptstadt sei ein rund 40-jähriger Koreaner gefunden worden, der sich unwohl fühlte. Er wurde demnach ins Krankenhaus gebracht und starb auf dem Weg dorthin. Zur Identität des Mannes konnte die Polizei in Malaysia keine Angaben machen.

Sollte sich die Tötung von Kim Jong Nam bestätigen, wäre das der ranghöchste Todesfall unter Kim Jong Uns Herrschaft seit der Hinrichtung seines Onkels Jang Song Thaek wegen angeblichen Verrats im Dezember 2013. Kim Jong Un und Kim Jong Nam haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il.

Kim Jong Nam galt als reformorientiert und überwarf sich offenbar mit seinem Vater nach einem Versuch, 2001 mit gefälschten Papieren nach Japan zu reisen. Seitdem lebte er im Ausland. Kim soll außerdem seinem getöteten Onkel nahegestanden haben. Im Interview mit einer japanischen Zeitung kritisierte er später einmal die dynastisch geprägte Nachfolge an der Spitze des abgeschotteten kommunistischen Landes.

(felt/maxk/reu/AFP)