Erneuter Rückschlag für das Einreiseverbot der Trump-Regierung: Ein Richter auf Hawaii setzt die überarbeitete Form vorerst außer Kraft - nur wenige Stunden vor dem Inkrafttreten.

Bundesrichter Derrick Watson gab seine Entscheidung nur wenige Stunden vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes bekannt. Der US-Richter auf Hawaii setzte auch das überarbeitete Einreiseverbot für Staatsbürger aus sechs überwiegend muslimischen Ländern vorübergehend aus.

Schädlich für den Hawaii-Tourismus

Das Einreiseverbot sei diskriminierend und verhindere, dass Menschen, die auf Hawaii lebten, Besuch von Angehörigen aus den betroffenen Ländern bekommen könnten, begründete das Gericht. Zudem sei es schädlich für den Tourismus. Die 43 Seiten lange Entscheidung des Gerichts wurde in weniger als zwei Stunden nach Ende der Anhörung veröffentlicht.

Die Neuauflage der Exekutivanordnung, die am 16. März in Kraft treten sollte, verbietet die Ausstellung neuer Visa für Personen aus den sechs mehrheitlich muslimischen Ländern Iran, Syrien, Somalia, dem Sudan, Jemen und Libyen. Ausgenommen ist gegenüber der vorherigen Version der Irak. Zudem wird mit dem Dekret das US-Flüchtlingsprogramm vorübergehend eingestellt.

Mehr als ein halbes Dutzend US-Staaten versuchten, das neue Einreiseverbot zu stoppen. Bundesgerichte in Maryland, Washington und Hawaii hatten dazu Anhörungen vorgenommen. In Maryland brachten Anwälten bei einem Bundesrichter vor, dass auch die neue Version des Einreiseverbots Muslime diskriminiere.

Unterstützer der Klage waren Illinois, Kalifornien, Connecticut, Delaware, Iowa, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia und Washington, D.C.

Unabhängig davon geht auch der Staat Washington gegen das Einreiseverbot vor. An der Klage beteiligen sich fünf weitere Staaten.

(juju/ap)