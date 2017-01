später lesen Hinrichtung im Amphitheater IS-Extremisten massakrieren zwölf Gefangene in Palmyra FOTO: rtr FOTO: rtr Teilen

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Syriens historischer Wüstenstadt Palmyra zwölf Gefangene getötet. Die Opfer seien geköpft oder erschossen worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.