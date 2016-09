später lesen Treffen in Bratislava Hohe Erwartungen an ersten EU-Gipfel ohne Briten FOTO: dpa, zk jak jai FOTO: dpa, zk jak jai Teilen

Twittern





2016-09-15T19:02+0200 2016-09-16T06:39+0200

Erstmals treffen sich am heutigen Freitag in Bratislava die 27 EU-Staaten ohne Großbritannien. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. CDU-Europapolitiker Elmar Brok fordert für den Bürger ein "Signal, dass es mit der EU in den für ihn wichtigsten Punkten vorangeht".