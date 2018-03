Hope Hicks war am Vortag über acht Stunden lang vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses befragt worden, der zur russischen Einmischung in die US-Wahl ermittelt. Sie räumte dabei ein, dass sie gelegentlich für Trump zu "Notlügen" gegriffen habe. Sie habe aber nicht über irgendetwas gelogen, das für die Russland-Untersuchung relevant sei, sagte sie.

Donald Trump bedauerte den Abschied der 29-Jährigen. Der Präsident bezeichnete Hicks als "herausragend". Sie habe "großartige Arbeit" geleistet, und er werde sie an seiner Seite vermissen. Hicks erklärte, sie habe "keine Worte, um ihre Dankbarkeit für Präsident Trump ausdrücken." Zu den Motiven für ihren Abgang äußerte sie sich nicht.

Die 29 Jahre alte Hope Hicks war im August 2017 von Donald Trump zur Kommunikationschefin ernannt worden. Zuvor hatte ihr skandalumwitterter Vorgänger Anthony Scaramucci nach nur zehn Tagen im Amt gehen müssen. Insgesamt war Hicks drei Jahre für Trump tätig.

Das ehemalige Ralph Lauren-Model verfügte über keinerlei politischen Hintergrund, als sie sich 2015 seinem Wahlkampfteam anschloss. Früher arbeitete sie als Model und PR-Expertin für die Modelinie von Trumps Tochter Ivanka. Sie gehörte zu Trumps innerstem Kreis, als eine von wenigen Personen, die keine Familienmitglieder waren. Trump hatte sie jedoch einst als eine "weitere Tochter" bezeichnet.

Meist agierte Hicks eher hinter den Kulissen. Zuletzt wurde allerdings bekannt, dass sie ein Verhältnis mit dem ehemaligen Trump-Mitarbeiter Rob Porter hatte, an dessen Demission sie gleichzeitig mitarbeitete. Porter musste zurücktreten, nachdem zwei Ex-Frauen ihm häusliche Gewalt und Misshandlungen vorgeworfen hatten.

#UPDATE White House Press Secretary Sarah Sanders denied any link between Hicks' departure and her questioning Tuesday by a congressional panel probing Russian meddling in the 2016 presidential election https://t.co/3ScwrTtHbY