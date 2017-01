Türkei: Identität des Attentäters von Istanbul festgestellt

Die türkischen Behörden haben nach Angaben von Außenminister Mevlüt Cavusoglu den Attentäter aus der Silvesternacht identifiziert.

Die Personalien des Täters seien festgestellt worden, sagte Cavusoglu in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Details nannte er jedoch nicht. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauere an. Laut türkischen Medien kämpfte der Mann in der Vergangenheit für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Der Sender CNN Türk hatte berichtet, der Täter komme aus Kirgistan.

Zu dem Angriff in der Silvesternacht auf den Club Reina mit 39 Toten hatte sich der IS bekannt. Trotz zahlreicher Festnahmen, darunter die der Ehefrau des mutmaßlichen Angreifers, vermeldete die türkische Polizei bislang jedoch keinen Durchbruch bei der Fahndung.

In der westtürkischen Stadt Izmir wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA im Zusammenhang mit dem Angriff 27 Verdächtige festgenommen. Damit steigt die Gesamtzahl der Festnahmen auf 43.

Der Täter war in der Silvesternacht in den Club im Stadtteil Ortaköy eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. Seitdem ist er auf der Flucht.

