später lesen Pakistan 39 Terrorverdächtige nach IS-Anschlag in Sufi-Schrein getötet FOTO: rtr, AS/JG FOTO: rtr, AS/JG 2017-02-17T12:47+0100 2017-02-17T14:09+0100

In Pakistan haben Sicherheitskräfte nach dem verheerenden Anschlag auf einen sufistischen Schrein mindestens 39 Verdächtige getötet. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Donnerstag inmitten hunderter Gläubiger in die Luft gesprengt und dabei mehr als 70 Menschen mit in den Tod gerissen.