Prozess in Israel Soldat wegen Todesschuss auf Attentäter verurteilt

2017-01-04T15:03+0100 2017-01-05T08:39+0100

Ein israelisches Militärtribunal hat den Soldaten Elor Asaria wegen Totschlags verurteilt. Der junge Sanitäter hatte im März 2016 in Hebron einem am Boden liegenden Attentäter in den Kopf geschossen. Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach sich für eine Begnadigung aus.