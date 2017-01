Türkische Anti-Terror-Einheiten haben bei einer Razzia in Istanbul nach Hinweisen auf den mutmaßlichen Täter des Silvester-Anschlags gesucht. Inzwischen gibt es auch ein Fahndungsbild.

Es sei am Montagabend zu einer Operation von Anti-Terror-Einheiten in Istanbul gekommen, teilte Nachrichtenagentur DHA mit. Dabei seien Hubschrauber eingesetzt und Straßen gesperrt worden. Über Festnahmen bei dieser Razzia wurde nichts bekannt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte zuvor acht Festnahmen in Istanbul im Zusammenhang mit dem Terrorangriff gemeldet. Der Täter war aber nicht darunter.

Die Behörden veröffentlichten unterdessen neue Fahndungsbilder des Verdächtigen, auf denen das Gesicht des Gesuchten klar zu erkennen ist. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras wurden veröffentlicht. Der Angreifer hatte in der Silvesternacht das Feuer auf Feiernde im Club "Reina" eröffnet und mindestens 39 Menschen getötet, darunter auch zwei Männer, die in Deutschland lebten. Dem Angreifer war anschließend die Flucht gelungen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich reklamiert.

Türkische Medien haben am Dienstag ein Video des mutmaßlichen Attentäters veröffentlicht. Das Selfie-Video zeigt ihn auf dem Taksim-Platz. Unklar war, ob er das Video vor oder nach dem Massaker in der Neujahrsnacht aufgenommen hat. Mehrere Medien berichteten zudem, die Polizei vermute, dass der Verdächtige aus Zentralasien stammt. Die Zeitung "Haber Türk" schrieb, die Familie des Mannes sei festgenommen worden. Er gehöre vermutlich zur muslimischen Minderheit der Uiguren in China und sei mit Frau und zwei Kindern in Konya, gut 200 Kilometer südlich von Ankara angekommen.

(rent/dpa/ap)