Forderte Donald Trump die US-Bundespolizei auf, die Russland-Affäre unter den Teppich zu kehren? Der gefeuerte FBI-Chef James Comey sagt in diesen Minuten vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus. Für den US-Präsident könnte es brenzlig werden.

Comey bekräftigte bereits am Vortag Vorwürfe gegen Trump, dieser habe um eine Einstellung der Untersuchung gegen den damaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten. Das geht aus einer schriftlichen Stellungnahme hervor, die der Geheimdienstausschuss des US-Senats zu der bevorstehenden Anhörung Comeys am Donnerstagvormittag (Ortszeit) veröffentlichte. Trump hatte den Vorwurf der versuchten Einflussnahme auf die Ermittlungen immer bestritten. Eine solche Einmischung in ein laufendes Verfahren kann als Behinderung der Justiz gewertet werden.

Der Präsident hatte Comey am 9. Mai fristlos entlassen. Die genauen Gründe sind bis heute nicht bekannt. Im Raum steht aber der Vorwurf, Comeys Russland-Ermittlungen seien der Auslöser und für Trump zu unbequem gewesen.

Weitreichende Folgen für Trump

Comeys Worte könnten erhebliche Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaft haben. Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es Absprachen mit Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam gab.

Die Aussage wird in den USA live im Fernsehen übertragen. In Washington und New York bieten Bars und Cafés Public Viewing an. Trump seinerseits kündigte an, sich während der Befragung bei Twitter melden zu wollen.

(csi/dpa)