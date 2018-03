US-Präsident Donald Trump und Ex- Vizepräsident Joe Biden habe sich einen hitzigen verbalen Schlagabtausch geliefert. Biden hatte am Dienstag bei einer Versammlung im Bundesstaat Florida gesagt, wenn er mit Trump zusammen zur Schule gegangen wäre, hätte er diesen wegen seines mangelnden Respekts vor Frauen "windelweich geprügelt".

Darauf konterte Trump am Donnerstag, bei einer Prügelei mit ihm würde Biden "schnell und hart zu Boden gehen".

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!