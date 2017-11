später lesen Katalonien-Krise Gericht erlässt EU-Haftbefehl für Puigdemont FOTO: rtr, PH/ FOTO: rtr, PH/ 2017-11-03T20:09+0100 2017-11-03T21:18+0100

Der katalanische Separatisten-Chef Carles Puigdemont muss jederzeit mit einer Festnahme rechnen. Das spanische Staatsgericht in Madrid erließ am Freitag einen Europäischen Such- und Haftbefehl gegen den Ex-Regionalpräsidenten.