später lesen Kommunalwahl in den Niederlanden Grüne und Rechtspopulisten die Gewinner FOTO: afp, Pelin FOTO: afp, Pelin 2018-03-22T06:32+0100 2018-03-22T06:32+0100

Bei den Kommunalwahlen in den Niederlanden ist die grüne GroenLinks die stärkste Partei in den beiden größten Städten Amsterdam und Utrecht geworden. Die Rechtspopulisten von Geert Wilders konnten aber in weitere Stadträte einziehen.