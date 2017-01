später lesen Verstorbener Revolutionsführer Kuba ehrt Fidel Castro mit Militärparade FOTO: dpa, pg cu bjw Teilen

Twittern





2017-01-03T09:27+0100 2017-01-03T09:27+0100

In Kuba ist der verstorbene Revolutionsführer Fidel Castro mit einer großen Militärparade geehrt worden. Militäreinheiten und Milizen marschierten am Montag auf dem Revolutionsplatz in Havanna auf – zum 58. Jahrestag des Siegeseinzugs der Guerilla unter Führung Castros in Santiago de Cuba.