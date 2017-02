Der litauische Außenminister Linas Linkevicius hat die jüngste Eskalation der Kämpfe in der Ostukraine beklagt. Im Osten der Ukraine liefern sich prorussische Separatisten und Regierungstruppen trotz geltender Waffenruhe seit Tagen schwere Gefechte.

"Die Situation ist im Grunde wieder auf dem Niveau von 2014, in unserer Einschätzung", sagte Litauens Außenminister Linas Linkevicius am Freitag bei einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments in Vilnius. Zahlreiche Menschen sind in den vergangenen Tagen bei Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen getötet wurden. In der Stadt Awdijiwka lebe die Bevölkerung derzeit unter humanitär katastrophalen Bedingungen, sagte Linkevicius der Agentur BNS zufolge.

Der Ukraine sagte Linkevicius die anhaltende politische Unterstützung Litauens zu. "Die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft für die Ukraine ist rückläufig. Deshalb sind unsererseits mehr Anstrengungen notwendig", sagte der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes.

Litauen zählt zu den stärksten Fürsprechern der Ukraine in der EU und dringt im Ukrainekonflikt auf eine entschiedene Haltung gegen Moskau

