Großbritannien verweist nach dem Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal 23 russische Diplomaten des Landes. Die britische Premierministerin Theresa May kündigt damit die größte gleichzeitige Ausweisung von Russen seit dem Kalten Krieg an.

Es würden zudem alle bilateralen Kontakte zu Russland auf hochrangiger Ebene aufgegeben, sagte May im britischen Unterhaus in London. Der russische Staat sei des versuchten Mordes an Skripal und seiner Tochter Julia schuldig.

Russland hatte zuvor ein Ultimatum zur Aufklärung des Falls verstreichen lassen. Die Mitgliedstaaten der Nato haben Russland aufgefordert, alle Fragen Großbritanniens zum Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal zu beantworten.

In einer durch das Bündnis veröffentlichten Erklärung hieß es am Mittwoch, der "Angriff" sei "ein klarer Bruch internationaler Regeln und Vereinbarungen". Die Verbündeten erklärten Großbritannien ihre Solidarität und boten "ihre Unterstützung bei der Durchführung der laufenden Untersuchung" zu dem Fall an.

Der frühere russische Agent und seine Tochter waren am 4. März in der englischen Stadt Salisbury einem Nervenkampfstoff ausgesetzt worden. Sie befinden sich im Krankenhaus in einem kritischen Zustand. Der Kreml hat eine Beteiligung an dem Angriff dementiert.

Die Premierministerin gab auch bekannt, dass wegen des Angriffs weder britische Minister noch Vertreter der königlichen britischen Familie zu der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland reisen würden.

