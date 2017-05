Das Fernsehduell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen glich eher einem verbalen Boxkampf. Dabei parierte der Ex-Wirtschaftsminister geschickt die Angriffe der Front-National-Chefin, die er zeitweise wie eine Schülerin aussehen ließ. Von Christine Longine

Marine Le Pen setzte von der ersten Minute an auf Frontalangriff. "Sie sind der Kandidat der wilden Globalisierung, der sozialen Brutalität", begann die Kandidatin des Front National die Fernsehdebatte mit Emmanuel Macron fünf Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt. Der Sieger der ersten Runde profitierte jedoch schnell von den Wirtschaftsfragen, die gleich am Anfang des Duells standen. Wie ein Lehrer maßregelte der ehemalige Wirtschaftsminister die Rechtspopulistin, die sich bei den Unternehmen irrte, in denen der Staat ihrer Ansicht versagt hatte. "Sie verwechseln Telefone und Turbinen", sagte der 39-Jährige milde lächelnd. "Sie haben ein großes Problem mit den Industriethemen. Sie arbeiten nicht genug daran", kritisierte der Mitte-Links-Kandidat schulmeisterlich.

Le Pen attackierte Macron vor allem als Minister von Präsident François Hollande. "Wenn Sie das Rezept hatten, um die Arbeitslosigkeit zu verringern, warum haben Sie es dann nicht gemacht?", fragte die 48-Jährige ihren neun Jahre jüngeren Rivalen, der sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen ließ. Gelassen nannte der Polit-Neuling alle Zahlen, die er im Kopf hatte, während die Rechtspopulistin in ihren Unterlagen nach den Daten suchen musste. "Sie haben keine Strategie. Ihre Strategie ist nur, viele Lügen zu erzählen und zu sagen, was nicht läuft. Aber sie schlagen nichts vor", warf Macron der Rechtspopulistin zum Thema Arbeitslosigkeit vor.

"Sie haben eine Viertelstunde auf dem Parkplatz gestanden"

In diesem Zusammenhang brachte Le Pen den Fall des US-Haushaltsgeräteherstellers Whirlpool ins Spiel, der trotz guter Zahlen seine Fabrik in Frankreich schließen und die Arbeitsplätze nach Polen verlagern will. Vergangene Woche hatten sich die beiden Kandidaten am Whirlpool-Standort in Amiens ein Fernduell geliefert. Le Pen war auf dem Parkplatz der Firma erschienen, während Macron in der Handelskammer mit Gewerkschaftsvertretern verhandelte, um dann später auf dem Gelände mit den Arbeitern zu reden. "Sie haben eine Viertelstunde auf dem Parkplatz gestanden. Ich war im Kontakt mit den Angestellten. Die haben verstanden, dass sie nichts vorzuschlagen haben", bemerkte Macron.

Die spannungsgeladene Debatte glich in weiten Teilen einem verbalen Boxkampf, bei dem beide Kandidaten oft gleichzeitig sprachen. Le Pen war dabei meist diejenige, die angriff, doch Macron parierte die Attacken mit Detailkenntnis. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos dürfte Macron die Stichwahl am Sonntag mit 59 zu 41 Prozent der Stimmen gewinnen. Wirklich überzeugt hat der Ex-Minister die Franzosen aber dennoch nicht: 47 Prozent der Befragten gaben an, seine Persönlichkeit nicht zu mögen. Bei Marine Le Pen sind es 60 Prozent.

Die Fernsehdebatte vor der Stichwahl findet traditionell in Frankreich ein Millionenpublikum. 2002 fiel das traditionelle Duell aus, da sich der konservative Kandidat Jacques Chirac weigerte, mit Le Pens Vater Jean-Marie zu diskutieren, der überraschend in die zweite Runde gekommen war. 2012 sahen rund 18 Millionen Zuschauer das Duell zwischen dem Sozialisten Hollande und dem konservativen Amtsinhaber Nicolas Sarkozy. Damals prägte der spätere Präsident das Aufeinandertreffen mit seinem Satz "Ich als Präsident", den er 15 Mal wiederholte. Der Meinungsforscher Jean-Daniel Lévy wies im Vorfeld des Duells zwischen Macron und Le Pen darauf hin, dass bisher noch keine der seit 1974 abgehaltenen Debatten die Wahlabsichten völlig umkrempelte. Allerdings sind in diesem Jahr besonders viele Wähler noch unentschlossen: 18 Prozent sollen noch nicht wissen, wo sie am Sonntag ihr Kreuzchen machen.