Der legendäre portugiesische Sozialist Mario Soares ist tot. Der frühere Ministerpräsident und Staatschef ist am Samstag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus gestorben, in dem er seit Mitte Dezember lag.