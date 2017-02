später lesen Massenprotest in Rumänien Zehntausende wollen den Rücktritt der Regierung FOTO: dpa, wst Teilen

Die Proteste gegen die Regierung in Rumänien halten an: Bereits den siebten Tag in Folge gingen am Montag landesweit erneut tausende Menschen auf die Straße. In der Hauptstadt Bukarest versammelten sich am Abend rund 10.000 Demonstranten. Auch in anderen rumänischen Städten gab es wieder Kundgebungen.