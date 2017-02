Die russische Regierung hat den USA vorgehalten, durch die innenpolitischen Turbulenzen Zeit für die Lösung drängender Probleme zu vergeuden – sie hofft, dass die normalen Geschäftsbeziehungen zur US-Regierung in Kürze wieder aufgenommen werden kann.

Das sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. "Wir verlieren Zeit bei der Lösung globaler Probleme." Viele Fragen könnten weder Russland noch die USA allein lösen. Obwohl beide Staaten angekündigt haben, sie wollten die im Zuge der Ukraine-Krise angespannten Beziehungen verbessern, steuern sie derzeit auf Konfrontationskurs.

Ukraine-Krise wird Thema beim G20-Treffen

Zudem hat US-Präsident Donald Trump auch vier Wochen nach Amtsantritt seine Regierung noch nicht zusammen. Insbesondere der wichtige Posten des Nationalen Sicherheitsberaters ist nach dem Rücktritt von Michael Flynn wegen umstrittener Russland-Kontakte vakant.

Für Unmut in Moskau sorgt die Forderung der US-Regierung, Russland müsse die Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgeben. Die Ukraine-Krise wird dem russischen Außenministerium zufolge Thema beim Treffen von Außenminister Sergej Lawrow und seinem neuen US-Kollegen Rex Tillerson am Rande eines G20-Treffens am Donnerstag in Bonn. Es ist die erste Begegnung der beiden. Tillerson gilt als Freund der internationalen Kooperation, während Trump mit dem Versprechen von Abschottung und "America first" ins Amt gewählt wurde.

Geheimdienste der USA und Russland sollen kooperieren

Der russische Präsident Wladimir Putin mahnte einen Austausch zwischen den Geheimdiensten beider Länder an. "Es ist im Interesse aller, den Dialog zwischen den Geheimdiensten der USA und anderer Nato-Staaten wiederherzustellen", sagte Putin. Im Kampf gegen den Terrorismus sollten alle wichtigen Regierungen und internationalen Organisationen kooperieren.

Zugleich warnte Verteidigungsminister Sergej Schoigu die USA vor Muskelspielen. Die russische Regierung sei bereit, die Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium zu verbessern, sagte Schoigu einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Dies sei aber nicht möglich, wenn die USA versuchen sollten, "von einer Position der Stärke aus" zu kooperieren. Ein solcher Versuch wäre "zwecklos", sagte Schoigu. "Wir erwarten Klarheit über die Position des Pentagons."

(isw/REU)