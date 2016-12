Nach dem tödlichen Anschlag auf den russischen Botschafter in der Türkei hat Russland ein 18-köpfiges Ermittlerteam nach Ankara geschickt. Die türkische Polizei hat unterdessen sechs Personen festgenommen.

Nach der Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow in der Türkei hat der Kreml ein 18-köpfiges Ermittlerteam nach Ankara entsandt. Der Gruppe gehören Experten des Geheimdienstes, der Polizei und des Außenministeriums an, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau sagte. Die Ermittler sollen mit türkischen Kollegen den Mord an dem russischen Diplomaten in Ankara untersuchen und nach Drahtziehern fahnden.

Auf das Team hatten sich die Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan verständigt, wie Peskow sagte. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte: "Wir müssen herausfinden, was oder wer hinter diesem verräterischen, niederträchtigen Anschlag steckt. Und das werden wir gemeinsam schaffen."

Er betonte, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe den Vorschlag des Kremlchefs Wladimir Putin zur Bildung einer gemeinsamen Ermittlergruppe "ohne zu zögern angenommen". Cavusoglu fügte hinzu: "Mit Sicherheit wird Rechenschaft für den Terroranschlag auf Andrej Karlow verlangt werden."

Nach der Ermordung des russischen Botschafters will die türkische Regierung dem Diplomaten zu Ehren eine Straße in der Hauptstadt nach ihm benennen. "Wir werden seinen Namen in Ankara und in unseren Herzen weiterleben lassen", sagte Cavusoglu am Dienstag in Moskau. Die Straße, in der die russische Botschaft liegt, werde künftig Andrej Karlows Namen tragen.

Verwandte und Bekannte des Täters in Gewahrsam

Die türkische Polizei habe die Eltern, die Schwester und zwei weitere Verwandte des Attentäters in der westlichen Provinz Aydin in Gewahrsam genommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Der Mitbewohner des Attentäters in Ankara sei ebenfalls festgenommen worden.

Der russische Botschafter Andrej Karlow wurde am Montag erschossen, als er in der türkischen Hauptstadt eine Ausstellung eröffnete. Bei dem Angreifer handelt es sich dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge um einen 22-jährigen Polizisten, der nicht im Dienst war. Auf einem Video ist zu hören, wie der Angreifer ruft: "Vergesst nicht Aleppo, vergesst nicht Syrien".

Die Außenminister Russlands und der Türkei wollen ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus verstärken. Darüber seien sich Sergej Lawrow und Mevlüt Cavusgolu einig gewesen, erklärte das russische Außenministerium nach einem Telefonat der beiden. Am Dienstag sollten die Außen- und Verteidigungsminister Russlands, der Türkei und des Iran in Moskau über die Lage im syrischen Aleppo beraten.

(mre/REU/dpa)