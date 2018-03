später lesen Proteste wegen Doppelsmordes Slowakischer Ministerpräsident Fico bietet Rücktritt an FOTO: afp FOTO: afp 2018-03-15T07:23+0100 2018-03-15T07:32+0100

Regierungschef Robert Fico knickt vor dem Druck der Proteste nach dem Doppelmord am Enthüllungsreporter Kuciak und dessen Partnerin ein - und bietet überraschend den Rücktritt an. Zugleich stellt er aber Bedingungen, die das gegenwärtige Regierungsbündnis an der Macht halten sollen.

