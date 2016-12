später lesen Zu wenig Nachwuchs Südkorea stellt Karte über gebärfähige Frauen ins Netz Teilen

In Südkorea ist eine Online-Karte ins Netz gegangen, die bis in jedes Stadtviertel hinein die Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter anzeigt. Die Regierung des ostasiatischen Landes will damit gegen die niedrige Geburtenrate vorgehen.