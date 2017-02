später lesen Vor Netanjahu-Besuch bei Trump USA bestehen nicht auf Zwei-Staaten-Lösung für Israel FOTO: dpa, OB fgj FOTO: dpa, OB fgj Teilen

Twittern





2017-02-15T07:02+0100 2017-02-15T07:02+0100

Die US-Regierung will bei dem am Mittwoch bevorstehenden Besuch von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu keine Vorbedingungen für eine Friedenslösung mit den Palästinensern vorgeben. Das betreffe auch das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Dienstagabend in Washington.