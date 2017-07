Nordkorea behauptet, die am Vortag abgefeuerte Rakete könne einen Atomsprengkopf tragen. Sein Nuklearprogramm werde Pjöngjang niemals aufgeben. Die USA halten dagegen: Niemals werde man ein Nordkorea mit Atomwaffen akzeptieren.

Nach dem Test einer ballistischen Interkontinentalrakete hat Nordkorea mit weiteren Waffentests Richtung Washington gedroht. Machthaber Kim Jong Un habe seine Wissenschaftler aufgefordert, regelmäßig "kleine und große Geschenke" an "die Yankees" zu schicken, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch mit.

Nordkorea bezeichnete den Test vom Dienstag in einer zynischen Propagandanote als "Geschenkpaket" für die USA zu ihrem Unabhängigkeitstag. Das "langwierige Kräftemessen mit den US-Imperialisten hat seine Endphase" erreicht, zitierten die Staatsmedien am Mittwoch Machthaber Kim.

Der Abschuss der Rakete am Vortag wurde in der Stellungnahme in höchsten Tönen gelobt - diese sei auch in der Lage einen Atomsprengkopf zu tragen. Am (heutigen) Mittwoch wird eine UN-Dringlichkeitssitzung zu der Lage in Nordkorea stattfinden.

Der "endgültige Schritt" in der Entwicklung eines starken Staates

Diese war von den USA, Japan und Südkorea beantragt worden, nachdem das Geschoss am Dienstag - auch als Provokation zum Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli - abgefeuert worden war. Die KCNA hatte Kim zitiert, nach dem die USA nicht erfreut über das "Paket von Geschenken" seien würden, das dem Land an seinem historisch bedeutsamen Tag überreicht worden sei.

Mit vermutlich etwas Übertreibung hatte die nordkoreanische Akademie für Verteidigungswissenschaft gesagt, der Test der Hwasong-14 sei der "endgültige Schritt" in der Entwicklung eines selbstbewussten und starken Staates, der überall auf der Welt zuschlagen könne. Nordkorea-Beobachtern zufolge ist unklar, ob das Land bereits die Technologie hat, um eine Atombombe passgerecht für eine Langstreckenrakete bauen zu können.

Kim versprach laut KCNA, sein Land werde niemals von dem Nuklearprogramm ablassen. US-Außenminister Rex Tillerson dagegen hatte am Dienstagabend betont, die USA würden niemals ein Nordkorea mit Nuklearwaffen akzeptieren. Der Test stelle eine neue Stufe der Eskalation der Bedrohung für die USA dar, sagte der Chefdiplomat.

Härtere Sanktionen gegen Nordkorea seien nötig. Jedes Land, das nordkoreanische Arbeiter beschäftige, Pjöngjang wirtschaftliche oder militärische Unterstützung gebe oder sich nicht an die Resolution des Sicherheitsrats halte, unterstütze ein gefährliches Regime, so Tillerson.

USA und Südkorea reagieren mit Militärübungen

Die USA und Südkorea reagierten mit Raketenübungen. Südkoreanische Soldaten testeten ein Raketensystem und feuerten Geschosse in die Gewässer vor Südkorea, wie die US-Armee mitteilte. Präsident Moon Jae In zufolge sollte das Nordkorea zeigen, wie eine gemeinsame Antwort aussehen könnte.

Das Ziel Nordkoreas ist es, eine Langstreckenrakete mit Nuklearsprengkopf zu entwickeln, die das US-Festland erreichen kann. Experten erklärten, wenn die Angaben Nordkoreas korrekt seien, habe die am Dienstag getestete Rakete möglicherweise eine maximale Reichweite von 6700 Kilometern und könnte damit Alaska erreichen.

Der erfolgreiche Start einer Interkontinentalrakete galt bisher als "rote Linie" für dieses Ziel, ab dem es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Nordkorea erfolgreich mit seinem Vorhaben sei - falls das Land nicht vorher gestoppt werde.

Als Interkontinentalraketen gelten Raketen mit einer Reichweite von mehr als 5500 Kilometern. Sie können mit Atomsprengköpfen bewaffnet werden und folgen nach Verlassen der Erdatmosphäre einer ballistischen Flugbahn.

Anleger bleiben in Deckung

Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben sich Anleger in Fernost kaum aus der Deckung gewagt. Gefragt bei Investoren waren als sicher geltende Anlagen wie Gold oder Anleihen.

An den japanischen Aktienmärkten war die Stimmung dagegen gedämpft. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,3 Prozent schwächer bei 19.971 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index notierte nahezu unverändert bei 1609 Zählern.

Die Einschätzung, dass Nordkorea eine Interkontinentalrakete getestet habe, habe Anleger dazu bewegt, sich vorsichtig zu verhalten, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. Insgesamt reagiere der Markt aber vergleichsweise ruhig.

(ap/rtr/dpa/csr)